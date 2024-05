Szépen feldíszített májusfa áll kedd este óta a tűzoltószertár előtt, ahogy illik, szalagokkal, koszorúval ékesítve. Az idén 18 méter magas erdei fenyő törekszik égi magasságokba, díszei még egy pezsgő, sugárcső és egy fényes tűzoltósisak is. Ahogy minden évben, úgy most is az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép–Bozzai és segítőik ásták ki a gödröt és húzták fel a fát a füves területen. Jó mulatság, férfimunka volt, ami után jólesett a közös vacsora. Kitáncolás: május 30-án.