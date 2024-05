Az Éhen Gyula tér rendbetételéről tartottak sajtótájékoztatót tegnap. Bokányi Adrienn tanácsnok (ÉSZ) a tervezett felújításról elmondta: a jelenlegihez képest 30- 40 százaléknyi zöldterületet teremtenek az aszfaltozott felületek feltörésével. A meglévő zöldterületeket is áttervezik: fák, virágágyások, évelő növények díszítik majd a teret. Burkolatváltásban is gondolkodnak – ezekhez keresnek forrást. A fejlesztéseket összehangolják az Éhen Gyula Baráti Körrel is – utóbbi szoborállítási kezdeményezéssel kereste meg az önkormányzatot. Kozma Gábor, a kör elnöke elmondta: a vasútállomás előtti részre tervezik „visszahozni” az Éhen Gyula-szobrot, pontosabban egy új műalkotást, ami Szombathely egykori ikonikus polgármesterének állít emléket. Ehhez városi közadakozást indítanak.