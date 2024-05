Ahogy arról beszámoltunk, a gazdasági társaságnál szerdán tartottak taggyűlést, ahol a szurkolók képviselői is jelen lehettek. A szurkolók, valamint Szombathely önkormányzatának álláspontjai már ismertek, most a klub is megszólalt. A Szombathelyi Haladás közleményét változtatás nélkül közöljük.

A klub közleménye:

- Hétfőn délután rendkívüli tulajdonosi egyeztetésen tárgyaltak arról, hogy a Szombathelyi Haladás Kft. a következő szezonra vonatkozó licenc kérelme az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága részéről 2024.05.10-én elutasításra került, a pénzügyi kritériumok nem megfelelősége miatt.

Az indoklásban a reklámbevételek elmaradása a legfontosabb ok, ami alapján az Elsőfokú Licencadó Bizottság nem látja kellően alátámasztottnak a „vállalkozás folytatásának elvét.” A döntés ellen 8 napon belül lehet fellebbezni, amelynek határideje 2024.05.18. (szombat). Pénzügyi és bevételi szempontból a Klub legfontosabb értéke a versenyrendszerben való indulási joga (licence), amelyből a férfi felnőtt csapat NB II-es, a női felnőtt csapat NB I-es, valamint a jelenleg Vas megye 1. osztályt megnyerő csapatnak esélye van az NB III-as licenc megszerzésére.

A tulajdonosok az egyeztetésen felvetett javaslatokat megvitatták és kijelentették, hogy a klubot a jövőben is működtetni kívánják és ezt a licenckérelem fellebbezésében mindenképpen rögzíteni kérik.

A Klub jogi képviselője és az ügyvezető a fellebbezés dokumentációját az egyeztetés alapján összeállítja, majd megküldi az MLSZ Fellebbviteli Bizottságának az előírt határidőig.

A tagi egyeztetésen a tulajdonosok közös döntése alapján a szurkolók képviselői is részt vettek 2 fővel, akiket a május 28-án tartandó Taggyűlésre is meghívtak.

Előzmény: