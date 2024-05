A projektindító rendezvényt dr. Tóth Ernő polgármester nyitotta meg. Köszöntőjében rámutatott: – Vannak korszakos fejlesztések egy település életében. Ják egy ilyen eseményen van túl, hiszen a templom restaurálásának befejezése ebbe a kategóriába tartozik. Az a program az egyházról szólt, a mostani pedig „világi”: ez egy olyan fejlesztés, ami szorosan kapcsolódik ahhoz is – utalt a templomdomb környéki tervekre. Még nem teljes a projektterv, de amit már most tudni lehet: készül autóbuszöböl is, és a település déli részén új buszmegállók is lesznek. A legkritikusabb pontokon megoldják a csapadékvíz elvezetését: ez már nagyon sürgető probléma jó ideje. Az önkormányzati étkező körül 12 új parkolót alakítanak ki, lesz új aszfaltos út, illetve egy járda és gyalogátkelőhely az iskola mellett.

Ez különösen fontos: több mint 250 gyerek jár a helyi tanintézménybe, de eddig ezeket nélkülözni kellett. Az itt élők nagy várakozással tekintenek a közelgő beruházásokra, és várják is azokat, de a faluvezetés tekintettel van a tanév végére, így a munkálatokat az után, egy hónap múlva kezdik csak meg. A kivitelezők kiélezett versenyben nyertek. Az önkormányzat rendkívül sok ajánlatot kapott, amik között jókora szórás volt – tudtuk meg. Dr. Tóth Ernő örömét fejezte ki, hogy két olyan nyertes kapta meg a nagy feladatot, akikkel már korábban is dolgoztak együtt, közös megelégedésre. Így tehát ismerik a községet, a helyi sajátosságokat, közművezetékeket. Köszönetet mondott minden jelenlévőnek, többek között Babos Eszter projektmenedzsernek is, aki rendkívül sokat tett a siker eléréséért, és „a szálak nála futnak össze”. Köszönetet mondott Majthényi Lászlónak, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnökének is, aki szintén szívén viselte az ügyet, és mindent megtett a siker érdekében.

Majthényi László beszédében örömét fejezte ki, hogy a községnek nemcsak a templom és környéke fontos, hanem a mindennapok problémáinak megoldása is. A helyiek jobb, élhetőbb környezetben élhetnek, az idelátogatók pedig ennek a biztonságosabb, szebb településnek is örülhetnek látogatásuk során. Koroknai Róbert, a kivitelező cég képviselője köszöntőjében elmondta, hogy büszkék azokra a munkáikra, amiket a környéken és Jákon is elvégeztek. Emlékeztetett arra, hogy olyan kockázatos munkát is elvállaltak a templom melletti kápolna közvetlen közelében, ami komoly kihívás volt számukra is. Tisztában van vele, hogy az ő tevékenységük időnként bosszúsággal, kényelmetlenségekkel jár – emiatt is kéri a helyiek türelmét és megértését. Rámutatott: az elkészült szép és biztonságos környezet kárpótolni fog mindenkit. Szemes Tibor a másik, helyi illetőségű, az önkormányzattal szerződő cég képviseletében azt ecsetelte: ez a beruházás nemcsak hasznos, de látványos is lesz. A projektet 2025. december 31-ig kell befejezniük, de az a tervük, hogy ennél előbb végezzenek. Megtudtuk, az idei nyár már sok munkálattal fog járni, az ősz pedig a fásítás, parkosítás ideje lesz.