2020 szeptemberében adták át Kőszegen a Bencés Rendház 1,5 milliárd forintos kormányzati támogatásból – a város legjelentősebb műemléki épületeinek megújítását is célzó KRAFT-programban – felújított épületét, a Benedict Hotelt. Az épület hasznosítása nem várt nehézségekbe ütközött, hiszen előbb a COVID 19 miatt nem lehetett nyitva, majd 2022 őszén, az első sikeresebb nyári szezon után az energiaár-válság lehetetlenítette el a működést. A bencés rend és az üzemeltető közötti szerződést végül 2022 novemberében felbontották a felek – tudtuk meg Mészáros Istvántól, a Pannonhalmi Főapátság vállalkozási és szolgáltatási igazgatójától, aki Básthy Béla polgármester meghívására Matusz Hugó OSB, a Főapátság perjele kíséretében látogatott Kőszegre.

Básthy Béla tavaly év elején többször is járt Pannonhalmán, sürgetve a belvárosi szálláshely megnyitását, a közvetítési és üzemeltető-keresési próbálkozások azonban akkor nem jártak sikerrel. A hét közepén Kőszegen zajlott találkozón ezzel szemben reményt keltő információk hangzottak el. Mészáros István elmondása szerint a rend több professzionális üzemeltető céggel is kapcsolatba lépett, és a tárgyalások pozitív irányba haladnak. Néhány héten belül létrejöhet a megállapodás egy új üzemeltetővel, és a hotel már a nyár folyamán újra megnyithatja kapuit a vendégek előtt. A találkozón Kirner A. Zoltán, Kőszeg plébánosa és Sarkadi Márton, a Szombathelyi Egyházmegye projektvezetője tájékoztatta a vendégeket a rendházzal összeépült Szent Jakab templom felújításának előrehaladásáról és a régészeti feltárás eredményeiről, illetve egyeztettek a két épület működtetéséhez szükséges együttműködésről is.