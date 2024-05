Hárman maradtak az LMP vasi listáján: dr. Dénes József Attila, Hóti-Felber Hajnalka, valamint György Gábor István. Ez egyben a "legkarcsúbb", legrövidebb vasi területi lista a június 9-ei önkormányzati választáson. A pártszervezet ugyan feltette Ungár Péter országgyűlési képviselőt és Marton Zsoltot, ám őket nem vették nyilvántartásba, információink szerint összeférhetlenség miatt.

Ungár Péter a fővárosi listán is szerepel, emellett az EP-választáson a párt listavezetője. Marton Zsolt pedig miközben a baloldali párt listájának ötödik helyén szerepelt, Szombathelyen "független" képviselőjelöltként indul az 1. számú választókerületben. Ott egyébként a választópolgárok már ismerhetik képviselői munkájának színvonalát, 2010-ben abból a körzetből került a közgyűlésbe.

Herényben, Kámonban és a Minerva lakóparkban Horváth Gábor a Fidesz-KDNP jelöltje, ő a városrészek jelenlegi önkormányzati képviselője. A Balassa Péter, jobbikos országgyűlési képviselő nevével fémjelzett Konzervatívok Egy Jobb Városért (KEJV) színeiben Szabó Dávid, a Mi Hazánk jelöltjeként pedig Szekér István neve szerepel majd a szavazólapon a június 9-ei önkormányzati választáson.

Arról, hogy két Marton Zsolt (Marton Zsolt és Marton Zsolt Csaba (Mi Hazánk)) is indul képviselőjelöltként Szombathelyen itt írtunk. Az LMP vasi listáján most elutasított Marton Zsolt vásárcsarnokos megbízásával 2020-ban dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger is foglalkozott videóbejegyzésben.