2014. június 6-án a megszűnt Európai Borlovagrend kőszegi legátusának 22 volt tagja azért, hogy a baráti társaság maradjon együtt, megalakította a Gyöngyös-Pinka-Répce Menti Polgári Egyletet.

Ötvennégy tagjuk közül 31-en megjelentek szerdán kora este a Csikar csárdában. Elsőként megvitatták a 2023-as évi tevékenységükről, működésükről szóló beszámolót. Hozzászólásában dr. Jónás Zsigmond elnökségi tag, pénztárnok idézte fel a kezdeteket. Úgy fogalmazott: már az egyesület elnevezésével „megölelték” az egész megyét. Majd a kollektíva „lelki büszkeségét” emelte ki, amellyel a tagság nagy része a kezdetektől részt vesz találkozásaikon. Külön megköszönte az elnökség munkáját, önkéntes hozzájárulásaikat. Pénzügyileg is stabil évet zártak, takarékosan gazdálkodnak, hangzott el. A tagság jóváhagyta a mérlegbeszámolót. Elfogadták a 2024. évi költségvetési tervezetet is, majd az egyesület elmúlt tíz évi tevékenységről szóló beszámolót is – elnökük, Albert Csaba tekintett vissza az elmúlt évtizedre. Mint mondta, legfőbb céljuk az, hogy tagságuk részére havi rendszerességgel – évi 8-10 alkalommal – lehetőséget adjanak a térség gazdasági, kulturális életének megismerésére, a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltésére. Kiemelt feladataik között szerepel a térség gasztronómiájának, szőlő- és borkultúrájának népszerűsítése.

Köszöntőjében Ágh Péter országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: tiszteletet érdemel az elnökség munkája, de az elnökség akkor tud stabilan dolgozni, ha a tagság partner a munkában, abban, hogy jó programokkal töltsék meg a szervezet életét. Megköszönte, hogy ráirányítják a figyelmet a térség értékreire, felajánlotta további partnerségét a folytatáshoz és parlamenti látogatásra hívta a tagokat.