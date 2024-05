Sok üresen maradt szék és annál is több ki nem osztott ajándékcsomag - ez a mérlege az Éljen Szombathely! Egyesület pénteki nagyrendezvényének. Dr. Nemény András polgármester(jelölt) ennek ellenére hozta a kötelezőt, és megígérte: ha hisznek benne, bennük, akkor folytatják.

Pillanatok alatt parkolóhelyet találni a Savaria mozi környékén péntek délután több mint ideális, de cseppet sem megszokott. Főleg nem akkor, amikor két héttel az önkormányzati választások előtt ide hirdeti meg az Éljen Szombathely! Egyesület (MSZP, DK, Momentum, LMP politikusait felvonultató egyesület), a nagyrendezvényét. A jelek szerint előkészületekből nem is volt hiány: plusz széksorokkal töltötték fel a mozi nagytermét, halomba álltak az ÉSZ feliratú ajándéktáskák (a benne lévő ásványvízért mindenképp jár a plusz pont) és még a mozi aulájában is berendeztek egy kis sarkot kivetítővel arra az esetre, ha nem jutna mindenkinek hely “élőben”. A székek egy jó része azonban üres maradt, vetítésre nem volt szükség.

Fotó: © Cseh Gábor / Forrás: Cseh Gábor

Bujtás Ervin dala nyitotta a nagy tömeg nélkül maradt nagyrendezvényt, majd egyenként bevonultak a képviselőjelöltek. Kálmán László, Ipkovich György és Jordán Tamás videóüzenetben állt ki az ÉSZ csapata mellett, majd megérkezett a főszereplő: Nemény András. Beszéde elején felidézte: öt évvel ezelőtt is erre a zenére vonult be. Akkor megígérte, látványberuházások helyett könnyebbé, élhetőbbé teszik a szombathelyiek mindennapjait. Szerinte ez így is lett. Beszélt nem várt nehézségekről – covid, energiaválság, háború – , új utak kereséséről, megvalósult fejlesztésekről. Megtudtuk, hogy még a “sáskajárásra is felkészültek” és bizonyára lesz olyan, aki az elmúlt öt év történéseiből írja majd a disszertációját. Nemény András aláhúzta: mindez azért sikerült, mert “a pénz mindig oda került, ahova való”. – Elindultunk egy úton, és azt csináltuk végig, amiben hiszünk. Ha a szombathelyiek is hisznek benne, akkor folytatjuk. Ha nem, tudomásul vesszük – mondta Nemény András polgármester(jelölt).

A várt programbemutató elmaradt. Joggal vártuk ugyanis, hiszen a közelmúltban Lenkai Nóra, a Fidesz-KDNP; Balassa Péter, a Konzervatívok Egy Jobb Városért és Danka Lajos, a Mi Hazánk polgármesterjelöltje is megtette azt.