Tóth Balázs korábbi évértékelő interjújában megosztotta velünk: újraindul a polgármesteri posztért, viszont most utoljára. A FIDESZ-KDNP színeiben induló jelenlegi polgármester 2014 óta irányítja Vasvár városát, korábban alpolgármesterként is tevékenykedett. Két kihívója is akad a választáson: Pfeiffer Tibor függetlenként, Somlósi-Kovács Adrián a Vazsvári Krónikások Egyesület támogatásával méretteti meg magát a város első emberének címéért. Vizi Richárd neve is szerepelt a jelöltek között, de ő később visszavonta jelentkezését.

Képviselőjelöltek Vasváron

A képviselőjelöltek között sok olyan név szerepel, ami ismerős lehet a helyi választópolgároknak, mert jelenleg is testületi tagok Vasváron. Ilyen például Dr. Fabók Tibor és Gyöngyösi Zsuzsanna, akik függetlenként, míg Dr. Pataky Pál, Galambos István és Unger József a FIDESZ-KDNP színeiben indulnak újra a képviselői címért.

Új neveket is találhatunk a választási oldal adatai alapján: a képviselőjelöltek között szerepel még Kiss Gábor (független), Gergye Rezső, a vasvári művelődési központ egykori vezetője (független), a polgármesteri székre is pályázó Pfeiffer Tibor (független), ahogy Somlósi-Kovács Adrián neve is ott van a képviselőjelöltek között (Vazsvári Krónikások Egyesület). Kapuiné Adorján Zsuzsanna, Vizi Richárd, Mihályfi Zoltán és Sáry Zoltán függetlenként indulnak, illetve a FIDESZ-KDNP jelöltjei között van Szabó Zoltán, a Vasvári Ifjúsági Fúvószenekar vezetője és Gallen Attila is.

A választásra jogosultak száma Vasváron 3.342 fő, a várost hét szavazókörre bontották. Az első számúhoz tartozó választók a Béke utcai óvodában, a ketteshez tartozók a volt bölcsődében (Árpád tér 8.) adhatják le a szavazataikat június 9-én. A hármas számú szavazókörhöz tartozóknak a Vasvári Általános Iskola épületébe kell menniük, míg a négyesnél az Óvodában (Kossuth Lajos utca 2.) lehet leadni a voksunkat. Az ötödik kör tagjait a Nagy Gáspár Művelődési Központban várják, a hatodikhoz tartozókat pedig a Művelődési Ház épületében (Kismákfa utca 21.). A hetes körzet lakói a helyi Turistaházban adhatják le a szavazatukat.