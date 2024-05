Tavaly ősszel került átadásra a körmendi Rába-parton az az Ökocentrum, mely teljes egészében pályázati pénzekből – egészen pontosan 400 millió forintos TOP-os forrásból – épülhetett meg, még pedig azon a területen, ahol 2010 óta számos remek program mellett az AlteRába fesztivált is rendszeresen megrendezte az Alterába Kft., mely az önkormányzat által kiírt pályázaton hiába adott jobb ajánlatot, mint egy másik cég, mégsem támogatta őket a képviselők többsége. Információnk szerint 6-6 lett a szavazás eredménye.

- Lényegében két anyag érkezett be a nyílt pályázatra, az egyik a miénk volt, míg a másik - ahogy már megjelent több helyen is – az Unita Agora Kft.-é - mondta megkeresésünkre Hegedüs László, az Alterába Kft. tulajdonosa, az azonos nevű fesztivál igazgatója, aki a másik pályázati anyag tartalmát azóta sem ismeri.

- A szavazás előtti bizottsági ülésen elhangzott egy kérdés az Unita Agora Kft. illetékesei felé, mely úgy szólt: amennyiben ők nyernék el az Ökocentrum üzemeltetését, akkor befogadnák-e azokat a rendezvényeket, amiket én szerveznék le saját költségemen, hosszú hónapok munkájával, saját kockázatra? A válaszuk igen volt, ami nem is csoda, mivel így a vendéglátás tiszta bevétele és az általam fizetett bérleti díj is őket illetné tisztán és kockázatmentesen. Egy ilyen kérdésre én is örömmel mondanék igent, bár a 10 év alatt nem kerestek meg ezzel – fogalmazott Hegedüs László.

Tájékoztatást adott arról is: egyesek képviselők kifogásolták, hogy a pályázatában olyan konkrét programokról is írtam, melyekről már megállapodás született, avagy szervezés alatt állnak. Ebből ők azt a következtetést vonták le, hogy biztosak vagyunk abban, hogy mi nyerjük el az üzemeltetést, holott erről szó sincs. Egyszerűen tudni kell, hogy egy koncert, avagy fesztivál előkészítése hosszú hónapokat vesz igénybe és hiszem, hogy a városnak szüksége van egy kis kulturális pezsgésre.

- Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést pártoktól és politikától függetlenül kellene kezelni a város kulturális életének bővítése miatt. A pályázati anyagban olyan rendezvények szerepelnek, amilyenek nincsenek a városban. Koncertek és fiataloknak szóló programok, de ezek mellett, különböző sportversenyek, kulturális vetélkedők, kiállítások, előadások is helyet kaptak a kínálatunkban, amelyeknél a fogyatékkal élők igényeire is figyelemmel voltunk – zárta szavait Hegedüs László.

A véső a döntést az Ökocentrum üzemeltetéséről a BÖK Kft. ügyvezetője, Böcskey Attila hozza majd meg.