Az ország legrégebbi, immáron 31. alkalommal kiírt környezetszépítő versenyére ebben az évben is öt kategóriában várja a nevezéseket a Magyar Turisztikai Ügynökség. Egyrészt ezzel ösztönzik a településképek fenntartható fejlődés jegyében való megvalósítását, átalakítását, másrészt a közösségépítés is a célok között szerepel. Mint írják, fontos, hogy a települések lakóinak életminősége javuljon, a környezettudatos gondolkodás a mindennapjaink részévé váljon. A megmérettetés a természetes és az épített örökség megőrzéséhez is hozzájárul.

Celldömölk önkormányzata az áprilisi testületi ülésen arról döntött, hogy az Év fasora kategóriában nevez a Rákóczi Ferenc utcai fasorral. A tematikus díjért egyébként bármely település bármely általa kezelt fasorával nevezhet. A versenybe legalább 15 éves fasorokat várnak. Az értékelési szempontok között szerepel a fák állapota, a fasor településképi megjelenése, a fenntartás színvonala.