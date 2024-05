Szalai Lajos, a polgárőrség vezetője elsőként az áprilisi vármegyei közgyűlésen kapott kitüntetéseikre hívta fel a figyelmet: Takács Péter és Süléné Bánfalvi Eszter munkáját is elismerték. Majd felhívta a figyelmet: tűrhetetlen a Vasút utca végén, a patakparton a hulladék mennyisége. Kovács Péter megköszönte a polgárőrök tevékenységét, és ígéretet tett, hogy szemrevételezik a területen az állapotokat. A nyílt téri zöldhulladék-égetés témája is újra előkerült – ebben a kérdésben nem változtat álláspontján az önkormányzat: Vépen továbbra is tilos ez a tevékenység – az ezt rögzítő EU-irányelvre Pados Róbert képviselő emlékeztetett.

A vépi vasútállomáson nem működik az illemhely – jegyezte meg az egyik felszólaló. A GYSEV-et szólítják meg a témában, ígérte Kovács Péter.