Balogunyomban oldtimer járművekkel és vidám családi programokkal tarkított majálissal készült a helyieknek a Sényi kastély környékén. Trabantok, Ladák, Ifák, Polskik töltötték meg a parkolót. Háztáji és retro kiállítással is készültek a szervezők, ahol nagymamáink háztartási kellékeit, teknőket, mákdarálót, de piros matávos telefont és dobozos tévét is látni lehetett. Az autóhúzó verseny izgalma és a féktárcsa gurító verseny kihívásai mellett a sörcsapoló verseny, a repülőgép makett kiállítás is nagy sikert aratott.