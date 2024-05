17. alkalommal rendezik meg az Orbán Napi Hegyi Vigadalmat az oszkói Szőlőhegyen. A programok vasárnap már 9 órától kezdődnek. A Kápolna előtti téren lovagolni és íjászkodni is lehet. A Gombás Pincében egy fotókiállítás tekinthető majd meg. A Kézműves Pajta közelében papírmerítés, kosárfonás, arcfestés, barkácsolás a szervezők ajánlata és hagyományos népi játékokkal is megismerkedhetnek az érdeklődők. A Nyitott Pajtában a Béri Balogh Ádám táncegyüttes és az Oszkói Nyugdíjas Klub színjátszóinak előadása tekinthető meg, de érkeznek előadással a Garabonciás Langaléták is. A Nagypajtában délután Csernik Szende, a Lábita Színház alapítója tart interaktív mese előadást, a Rút kiskacsa meséjét pedig ugyancsak interaktív módon, papírszínház formájában élvezhetik a kicsik az Így tedd rá népi játékprogram keretében. Lehet napközben fakörhintára ülni, népi játékokat kipróbálni, állatokat simogatni. Helyi termékek vására, kézműves bemutató, borkóstoló ugyancsak szerepel a programajánlatban. Meg lehet majd kóstolni a főzőversenyen készült ételeket, borkorcsolyákat is.