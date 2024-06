Andrea azt vallja, el kell fogadni, ha befelhősödik, csak tudni kell továbbengedni a negatív gondolatokat. A sok megpróbáltatás arra is megtanította: érdemes felülemelkedni a gondokon, tenni a megoldásért, elhinni, hogy jóra fordulhatnak a dolgok és ha kell, segítséget kérni.

Az elmúlt négy évben még erősebbé, tudatosabbá tette a jóga, sokat változott azóta az élete.

– Tízéves volt Roli, amikor egy spirituális tréner nekem szegezte a kérdést: hol vagyok én ebben a történetben? Ha olyan anyuka, nő olvassa a cikket, aki beteg gyermeket nevel, annak üzenem: soha ne felejtse el önmagát. Azzal, hogy elkezdtem jógázni, a helyére került bennem egy darab, ami addig hiányzott. Mentális, fizikai erőnlétet ad, és sokat meditálok is. Tudok magamnak örömet adni, nincs lelkiismeret-furdalásom és tudok másokat is dicsérni. Elfogadtam a megváltoztathatatlant, hogy ezt az életet kaptam, kaptuk, hogy nem egyszer a gyermekem szenvedését is látnom kell, aminél fájdalmasabbat nem lehet elképzelni. Azt is, hogy a családi életünk sem szokványosan alakul: anya nem tud sokat apával lenni, de megfogják egymás kezét. Mindez tehát a lelki fejlődésemet is szolgálta: boldog tudok lenni, miközben sírhatnék akár minden este. Nyugodt vagyok akkor is, ha probléma adódik, mert tudom, hogy minden megoldódik. A pokolból is fel lehet jönni, csak meg kell keresni az első kapaszkodót. Hozzáteszem, nagyon sok jó ember segített nekünk.

Andreát a házasságukról is kérdezte Gáspár Eszter:

– Nagy dolognak tartom, hogy a férjem nem futamodott meg – 18 éve együtt vagyunk. Nagyon sokat segít, főleg a fizikai tennivalókban. Ráadásul Roli és én is sokat beszélünk. Én azonnal hangot adok annak, ha valaminek örülök, ha valami nem tetszik, ha fáj. A férjem zárkózottabb személyiség, de meg tudjuk beszélni a problémákat. Egy csodálatos kisfiú szülei vagyunk, és igazi társai egymásnak. És bizony ennyi év után is lehet szeretni a másikat amellett, hogy vannak mélypontjaink. Roli ilyenkor kinyújtja a karját, szorít minket, olyankor megszűnik körülöttünk az idő és a tér. Emlékszem, amikor négyévesen kiderült róla, hogy leukémiás, esténként feküdtünk hárman, úgy kértük a Jóisten segítségét. Roli meggyógyult – hálásak lehetünk ezért. Ő egyébként a kezdetektől türelemmel viseli a legnagyobb megpróbáltatásokat – egymásnak is erőt adunk. Mi hárman egy csapat vagyunk.