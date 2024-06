A szombathelyi vásárcsarnok nyüzsgő kavalkádja ezernyi friss portékát kínál a vevőknek. Akár főzésről, akár friss vitaminokról van szó, bárki találhat kedvének és pénztárcájának megfelelőt. Paprikát és paradicsomot is kapunk már hazai termesztésből: előbbi 1200 – 1500 forint között mozog, míg a paradicsomért kilónként 800 – 1000 forintot kérnek. A vöröshagyma is idei már, ez átlagosan 4-600 forintot jelent, míg a lila változat 6-700 forint: ebből friss majd csak később, ősz elején várható.

Forrás: Szendi Péter

Karfiol és zeller is van már bőséggel: átlagosan 5-600 forint körül találtunk ezekből. Maradjunk a leveszöldségeknél: sárgarépa 400-700 forint között található, a petrezselyem csomagja 300-400 forint, a karalábé kilónként két-háromezer körül mozog. Aki újburgonyát szeretne, találni fog sok helyen: ezt általában öt-hatszáz forintért kínálják: az idei termés nagyon szép. Főzőtök 700 forintért, cékla pedig ezres körül kapható, az uborka pedig 6-800 forint körül megy. Fejes káposzta 4-500 forint között található meg, a kelkáposzta némiképp magasabb áron, de az is 5-600 között mozog.

Forrás: Szendi Péter

Bőséges kínálat van friss gyümölcsökből is: ahogy megtudtuk, az idei termés sokfelé bőséges, és kevés kárt tettek a tavaszi fagyok. Sok helyen kínálnak cseresznyét, ez – mérettől és minőségtől függően – 1200 és 1500 között kapható. Meggyet is kínálnak: láttunk hatszázért is, de akadt kilónként ezresért is. Hasonló áron mozog a sárgabarack is: itt erősen befolyásolja az árakat a méret: az apróbb szemű néhol 7-800 forintért is megvehető, a szebb, nagyobb gyümölcsért viszont többnyire 1200 és 1500 forint között kérnek. Láttunk Kecskemétről érkezett aranysárga kajszit is – ez is 1500 volt kilós áron. Több helyen is felhívták a figyelmünket: befőzési célra majd csak később lesz érdemes vásárolni. Sárgadinnye már van idei, hazai: egy ezres egy kiló – görögdinnyét két hét múlva már kaphatunk az ígéret szerint.

A tojás darabja többnyire 90 forint, ha L-es méretűt keresünk, és egy százas, ha a nagyobb, XL-est. A paprika- és paradicsompalánta több helyen is kapható: 400 forintért vagy két paprikát vagy egy paradicsomot kínálnak. Muskátli 6-700 forintért, sivatagi rózsa 500-rt kapható.