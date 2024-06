Róka Zsuzsanna, az Őrségi Kitelepítetteket Kutató Egyesület elnöke elmondta: ez már a tizedik ilyen emlékhely az Őrségben 2006 óta. Abban az évben határoztak arról i: június 23-a az Őrségből kitelepítettek emléknapja. A kiállítás pedig nemcsak érzelmeket kelthet, hanem ismereteket és információkat is közvetít. – Ha már megtörtént, mondjuk ki, hogy mi történt pontosan és annak milyen hatása volt az egyénre, a közösségre és mindez hogyan illeszkedik – mert illeszkedik – egész nemzeti történelmünkbe – mutatott rá.

– Amikor a szomorú történetüket elmeséljük, nem csak a múltat tesszük a helyére, segítünk a jelent és a jövőt is jó úton tartani. Figyelmeztetjük magunkat és az utánunk felnővő generációkat, hogy aki a másikról, bárkiről elfelejti, hogy ő mindenek előtt ember, az maga is elfelejt ember lenni – fogalmazott ünnepi beszédében V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő. Hozzátette: –A bemutatott tárgyi és írásos emlékekkel, történetekkel figyelmeztetjük magunkat, saját hozzáállásunkat saját döntéseink, saját tetteink is befolyásolják. Befolyásolják, milyenné a világ. Figyelmeztet: személyes felelősségünk is, hogy amiről ma emlékezünk, az még egyszer ne történhessen meg.

– Összetartó közösségben vigasz, erő, védelem és reménység is van. Együtt elbírjuk a múlt fájdalmát, közösségben megbirkózunk felelősségünk súlyával, összefogva képesek vagyunk a múlt tanultságait a jövő szolgálatába állítani – zárta gondolatait a képviselő.

Az emlékhely felavatása koszorúzással zárult.