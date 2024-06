- A 25 ezres magyar seregnek kellett volna szembemenni több százezer katonával. Nem volt esélyünk. Már akkor tízezren meghaltak járványban. A télre gondolva: nem lett volna miből élelmezni a több százezer katonát, és nem lett volna hova elszállásolni. Görgey nem csak a 25 ezer magyar katona életét mentette meg, hanem a 200 ezer oroszét is, amikor letette a fegyvert. Erre Miklós cár azt mondta, Görgeynek nem lehet baja. Kossuth ezt fordította ellene később, úgy állította be, hogy őt azért nem végezték ki, mert „magának csinálta az egészet”. A fegyverletétel megmentette Paszkevicset, az orosz fővezért is, akit a cár már majdnem leváltott, amiért 200 ezer katonával nem tudott elkapni 25 ezret.

Közben Görgey súlyos fejsebesüléséről is szó esik, Markusovszky Lajos műtötte, kezelte. – Agyműtöttként szekérre tették, úgy vezette az embereit, a 25 ezer fős sereget Komáromból Temesvárig, és az oroszok nem tudták megfogni – mondta Bezák János, végül megmutatta a gyászjelentést is Görgey temetéséről. Megjegyezte: a tábornok hihetetlenül fiatal, mindössze 30 éves volt a szabadságharc idején. 68 év múlva halt meg, 98 éves korában május 21-én.