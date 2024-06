Kilencedik alkalommal rendezték meg Olaszfán a nóniusz fajtabemutatót, ahol V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos, államtikár, országgyűlési képviselő köszöntőjében elmondta, hogy a nemes, kitartó és gyönyörű lovak között vannak olyanok, amelyek közelebb állnak a szívünkhöz. Ilyen például a nagy munkabírású, hidegvérű, klasszikus lipicai, a Kárpátok pónijának is hívott hucul vagy épp a mai nap főszereplője a nóniusz. Az országgyűlési képviselő arról is beszélt, hogy a magyarok kötődése az állattartáshoz, az állattenyésztéshez az ősidőkre nyúlik vissza, nem csak történetünk, de identitásunk alakulásában is szerepet játszott. Ezért helyén való, hogy az őshonos fajták védelme támogatást kapott jogszabályokban, törvényben, és a veszélyeztetett, genetikai értéket képviselő, tenyésztett magyar állatfajták – köztük a nóniusz – nemzeti kinccsé nyilvánításáról is határozott az országgyűlés.

- A régi magyar háziállatok az emberi munka évszázados eredményei – mondta. – Történelmi múltunkhoz kapcsolódnak, nem csak az állattenyésztés történetéhez, hanem a teljes magyar történetiséghez is. ezek az állatfajták hozzátartoznak a magyar tájhoz, részei nemzeti karakterünknek, identitásunknak, ma is élő örökségünk részét képezik.

V. Németh Zsolt kifejtette, hogy ez az örökség ma eleven, abban elidegeníthetetlen érdeme van mindazoknak, akik tudásukkal, szakértelmükkel nap mint nap tesznek e fajták fennmaradásáért, megismertetéséért, rendszeresítéséért, ahogyan az Olaszfai Lovas Egyesület és a Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület a fajta tradícióinak megőrzéséért, a modern kor által elvárt minőségének biztosításáért.

A nóniusz lovak tenyészszemléje, fajtabemutatója és lovas nap volt ma Olaszfán

Fotó: Szendi Péter

- Ezért úgy gondolom, hogy a mai napnak nem csak a mének, kancák, csikók bemutatásáról és bírálásáról szólnia, hanem a mögöttük álló emberek elismeréséről, megbecsüléséről is. Tudva, hogy a bírálat szigorú szabályrendszer szerint történik, mégis egy laikus, emberi szempontot is ajánlok mindenki figyelmébe. Lajkó Félix hegedűművész fogalmazta meg: „A ló olyan, mint egy hangszer. Attól, hogy van farka, füle és sörénye, még nem szép. A szépségét az adja, ami benne van.” A megjelent ménekben, kancákban, csikókban pedig nem csak az évezredek bölcsessége és a nemzeti tradíció van benne, de napjaink tenyésztőinek elhivatottsága, szorgalma, mindennapos áldozatos munkája is – hangsúlyozta V. Németh Zsolt, aki köszönetet mondott mindenkinek, aki a mai eseményhez hozzájárult, a házigazdának, Olaszfának, az önkormányzatnak, a Varga családnak, a helyi egyesületnek is.