Platinaoklevélben részesült Mesics Károlyné, aki sajnos a rendezvényen nem tudott részt venni, de szeretettel köszöntötték pedagógusdiplomája átvételének 75. évfordulója alkalmából.

A Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola 2. b osztályos tanulói, Oroszlán Lotti és Nagy Lili Donászy Magda: Ma szívünk ünnepel c. versével örvendeztették meg a közönséget.

„Szentgotthárd Közoktatásáért Díjban” részesült Kulcsárné Bartakovics Edit, A Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola, Gyécsek Andrea, a Szent Gotthárd Gimnázium, és Hegyi József, a Szent Gotthárd Általános Iskola pedagógusa.

Kulcsárné Bartakovics Edit tanítói diplomáját 1989-ben szerezte a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Tanulmányait levelező tagozaton végezte, mellette pedig az akkor újonnan épült szentgotthárdi 2. sz. Általános Iskolában dolgozott napközis nevelőként. A diploma megszerzése után egészen 2008-ig itt tanított, majd átkerült a helyi Arany János Általános Iskolába. Több, mint 3 évtizede kiemelkedő hivatástudattal, gyermekszeretettel tanítja, neveli a rábízott tanulókat. Ezen évek alatt és azóta is, szívügyének érzi a matematika megszerettetését. Munkáját a precízség, alaposság, lelkiismeretesség, magas szakmai színvonal jellemzi. A rábízott feladatokat maximálisan teljesíti. Módszertani tudását folyamatosan bővíti, szívesen alkalmazza az új módszereket, a digitális világ nyújtotta lehetőségeket is előszeretettel választja, a képességek szerinti differenciálásra nagy hangsúlyt fektet. Rendszeresen és eredményesen készíti fel tanulóit különböző versenyekre. Mióta az Arany János Általános Iskola 8 osztályos iskolaként működik, azóta már nemcsak alsós tanító néniként tevékenykedik, hanem felsős tanulókkal is foglalkozik, a technika tantárgy érdekességeit ismerteti meg velük. Nemcsak az oktatás, de a nevelés terén is kiemelkedő munkát végez. Folyamatosan iskolán kívüli programokat szervez az alsós és felsős tanítványainak egyaránt. Pedagógiai tevékenységén kívül számos egyéb iskolai feladatban is szerepet vállal, iskolai és városi műsorokra lelkesen és szívesen készíti diákjait. Nagyfokú empátiával fordul a gyerekek felé, tanítványai évek múltán is visszajárnak hozzá. A szülők is mindig bizalommal fordulnak hozzá tanácsért, segítségért. Kollégáival különösen jó viszonyt ápol, szívesen segíti a fiatalabbakat. Kiemelkedő munkájának, a gyerekekért végzett áldozatos tevékenységének méltó elismerése a „Szentgotthárd Közoktatásáért Díj”.