A vízügy őrszolgálata a nap 24 órájában figyeli a védvonalakat, ahol helyenként fakadó vizek, csurgások jelentek meg és buzgárt is fogtak el kollégáink. Ezeket a kritikus helyszíneket megjelölik és rendkívüli figyelmet fordítanak rájuk a vízügyes szakemberek, ahogyan az esetleges töltésátnedvesedéseket is ellenőrzik, hiszen most ezek a jelenségek okozhatják a legnagyobb problémát.

A Rába külföldi vízgyűjtőjén még előfordultak esőzések, futó záporok, így az ebből lehullott tetemes csapadék a felsőbb szakaszokon újabb, kisebb árhullámokat indított el a Rábán és mellékfolyóin, elnyújtva az egyébként is lassú apadást. A tegnap lehullott eső miatt Szentgothárdnál az apadás után kisebb vízszintemelkedésre számítanak, de fokozat elrendelésére már nem lesz szükség.

Körmendnél a közel 12 órás stagnálást követően mára a folyó igen lassú apadásának folytatását várják, a lehullot csapadék már érdemben nem fogja befolyásolni a vízszint mértékének csökkenését, azonban itt továbbra is III. fokú a készültség.

A Rába árhulláma jelenleg Rum térségében tart, már Sárvárnál is áradó tendencia figyelhető meg, a tetőzést ott péntekre várják a vízügy szakemberei, I. fokú készültség mellett. Itt is munkába állt a vízügy figyelőszolgálata, a zsilipeket a terhelésnek megfelelően zárják a kollégák.

Győrnél elsősorban a Duna hatása érvényesül, elnyúló tetőzés jellemzi a folyó teljes hazai szakaszát is, továbbra is lassan apadó, helyenként stagnáló vízjátékkal. Nagybajcsnál ma már érdemi apadásra számítanak a vízügyes kollégák, a szigetközi szakaszon az esti órákban már a készültség mérséklésével is lehet számolni.

A fővárosban még továbbra is tartósan magas vízszintre számítanak, a hétvégi tetőzéshez képest alig 30 cm-t apadt a Duna, melynek árhulláma Bajánál tegnap óta elhúzódóan tetőzik. A vízügyes szakemberek ma Mohácsnál várják a folyó tetőzését.

Az újbóli jelentős mennyiségű lokális csapadékok miatt a Murán Letenyénél és a Dráván Drávaszabolcs térségeben is érkező árhullámra és emiatt II. fokú készültségekre lehet számítani a következő időszakban, ahogyan a Tarnán és a Sajón is.