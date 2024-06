Nagyon gyors és komoly áradás után a Rába 477 centiméteres vízállással tetőzött Körmendnél, ez pedig azt eredményezte, hogy számos épület és hétvégi telek víz alá került.

- Van olyan ismerősünk, aki a nyári időszakra leköltözik a folyó közelében lévő „nyaralójába”, és lényegében ő folyamatosan küldött nekünk helyzetjelentéseket az áradásról. Szerencsére a vízszint nem érte el a 2009-es rekordot jelentő állást, így azért nálunk az Ökocentrumnál nem keletkeztek nagyobb károk. De tudok olyanról, aki most döntött úgy, hogy eladja a „birtokát” – kezdte a visszatekintést Hegedüs László, az Ökocentrumot működtető Alterába Kft. első embere, aki külön kihangsúlyozta, hogy az ártérben épült ingatlanoknál bizony rendszeresen számítani kell ilyen kellemetlenségekre.

- Nálunk például folyamatosan be van készítve 30 liter fertőtlenítőszer és az újrafestéshez szükséges eszközök is ott vannak. De mi szerencsésebb helyzetben vagyunk a környéken élőknél, ugyanis jó 30 centiméterrel magasabban helyezkedik el a területünk. A bárkaház viszont jóval lejjebb van, így őket alaposan megtépázta a Rába. Viszont ha most 2 centiméterrel magasabb lett volna a tetőzés, akkor nálunk is komolyabb károk keletkeztek volna – fogalmazott „Hege”. Elmondása szerint a helyreállítás megkezdését akadályozta, hogy a folyó nagyon lassan kezdett el apadni, egy ideig szinte stagnált a vízállás.

Szerencséjükre a különböző zenei rendezvényeiket csak halasztaniuk kellett, mivel voltak alternatív időpontok is. Így a szórakozni vágyók némi késéssel találkozhatnak majd a kedvenceikkel.

- Meglepő módom csak az esti órákban kezdenek a szúnyogok igazából kellemetlenkedni. Nap közben ha picit lengedezik a szél, akkor egészen elviselhető a helyzet. Viszont az látszik, hogy nagyon sok a pangó vízfelület, és ezekben bizony igen gyors ütemben szaporodnak a vérszívók. Nem nehéz megjósolni, hogy lesz még gond velük, egyértelmű, hogy permetezni, gyéríteni kell majd – zárta szavait Hegedüs László.