Áradás után Vaskeresztesen

A megáradt Pinka több portát is elöltött a faluban. Éder Gergő és felesége, Klaudia mutatja, hol tört be a családi házukba a hívatlan vendég, és milyen károkat okozott. Északi irányból érkezett az ár, és kimosta a ház alapját, majd betódult a pincébe is. A polgármester, Krantz Tamás mutatja: körülbelül 80 centiméter magasan hagyott nyomott a sáros lé. Akadt kerítés, amit át kellett vágni, hogy a rombolás kisebb legyen, hiszen még farönköket is úsztatott ide a Pinka.

Átmegyünk a szomszédba is, Kázmér Zsolt és felesége, Hajni otthonába: homokzsákokat kerülgetünk, majd a lakásba belépve nézzük a pusztítás nyomait. Felpúposodott padló, víztől duzzadt bútorok, tönkrement mosógép fogad – és a dohos, kellemetlen szag a velejárója mindennek. A házaspár videófelvételen is megmutatja: hogyan állt a víz a parkettán, konyhakövön – órákon át. A védekezésről is beszélgetünk: az összefogás itt is nagy volt, és kiemelik, köszönik a polgármester és csapata jelenlétét, segítségét.

Horvátlövőt kevésbé sújtotta

Fodor Viktóriáék szép udvara is homokzsákokkal „díszített” most: mutatják, meddig tódult be az áradás. Hólapátokkal próbálták merni a vizet, meg menekíteni, amit csak lehetett. Bugnits Vilmos polgármester a kommunikációt hiányolja: ha előbb tudnak róla, a védekezés is gyorsabb lehetet volna. A faluban 136 köbméter homokot töltöttek 6800 zsákba…

Pornóapátin még mindig túl sok a víz

Kohuth Viktor dolgozik egy szivattyú mellett: a készüléket fiának köszönheti a falu, aki így próbál segíteni. Pincéket kell még több helyen menteni: összesen húsz porta érintett ebben. A szivattyúzás napok óta folyik. És a víz is… Nagyon lassú és nehéz feladat szabadulni tőle: jóval tovább tart, mint amikor bezúdult ide. Az Ausztria felé vezető utat lezárta a rendőrség egy járőrautóval.

Bokor Andrásné beenged az udvarába: itt is 80 centi víz hömpölygött vasárnap. Az asszony is telefonján mutatja az elárasztott területet, a pár napja még szép pázsitot. Helyén most sár cuppog, összetaposott és víztől lenyomott fű próbál kiegyenesedni. A fák törzse szépen mutatja a sáros vonalat; a teraszra vezető lépcsőt már lemosta az asszony. Így csak az elmondásából tudjuk meg, hogy az ötödik fokig állt a hirtelen jött ár. Annyira hirtelen, hogy homokzsákokkal képtelenség volt tartani a tempóját, hiába volt itt is sok-sok segítő kéz (külön is kiemelik a Vasivíz és a Prenor segítségét). Ahogy a többiek, úgy ők is imádkoznak a száraz időért – és hogy megússzák a szúnyoginváziót…