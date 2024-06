Vasegerszeg közössége különleges napot ünnepelt: Horváth Imréné, ismertebb nevén Rózsi néni, a vasegerszegi Szent Miklós Otthon lakója betöltötte a 90. életévét. A jeles alkalomból a település önkormányzata, az idősgondozó intézmény vezetése és lakói is köszöntötték az idős hölgyet.

Horváth Imréné Rózsi nénit az önkormányzat is megajándékozta

Forrás: Németh József

Horváth Imréné Rózsi néni mai napig aktív fizikailag és szellemileg is

Rózsi néni 1934. június 17-én született Répcelakon, később férjhez ment egy vasegerszegi férfihoz, így került a településre. Hosszú évekig dolgozott a helyi boltban, de pályafutása során megfordult Hegyfalun és Simaságon is szintén boltosként. Az 1956-os forradalom idején Sárvárra került, ahol tovább folytatta munkáját a kereskedelemben. Férjét sajnos korán elveszítette, 44 éves kora óta egyedül él, gyermekeik nem születtek. Az élet nehézségei ellenére mindig aktív és tevékeny maradt. 1989-ben vonult nyugdíjba, de szívesen dolgozott volna tovább, ha erre lehetősége adódik – tudtuk meg Németh Józseftől, Vasegerszeg polgármesterétől.



Azt is megosztotta velünk, hogy Rózsi néninek öt testvére volt, sajnos már közülük egy sem él. Szoros kapcsolatot tart fenn Vasegerszegen élő sógornőjével, akivel napi szinten beszélnek. Bár életének nagy részét egyedül töltötte, szellemileg és fizikailag is jó egészségnek örvend, élettel teli és aktív ebben a szép korban is.



Jelenleg a vasegerszegi Szent Miklós Otthon lakója, úgy fogalmazott, hogy "hazatért Vasegerszegre". Születésnapja alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök úr köszöntő levelét is átadták neki, valamint az Önkormányzat is megajándékozta őt. Az otthon vezetése és lakói külön köszöntötték a jubilánst.

