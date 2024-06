A versenyzők a tó Lukácsháza felőli oldalán, a hobbi felnőtt kategóriában indulók a Gyöngyös patakkal párhuzamos, illetve a gát felőli oldalon kaptak helyet az ifik pedig az Abért I-es tavon tették próbára tehetségüket és szerencséjüket. A versenyzőknél a 21 horgász és a hobbi felnőtt kategóriába nevező 34 fő szintúgy három szektorba került beosztásra, míg az ifiknek egy 8 fős szektorban kellett ügyeskedniük a dobogós helyezésekért.

Felemás idő nehezítette a versenyzők dolgát az Abért-tó Kupán

A versenyzők rakós botos, míg a hobbi kategóriában inkább, match és feeder botos műfajban gondolkoztak. A szélső helyeken sokat nem is kellett a vizet próbálgatni, korán meg is jöttek az első halak. A tó bemutatta gazdag halállományát jókora, tenyeres keszegek, kárászok és méretes pontyok formájában, és a mindig jó erőben lévő amurokkal is meg kellett küzdeni a versenyzők nagy örömére. A verseny fogásokra összeségében azért rányomta a bélyegét a változékony, de egyben fülledt időjárás is, aminek eredményeként az utolsó félórában egy erős tavaszi zápor frissítette fel a tavat és a horgászmezőnyt-

Versenyző kategóriában Misák Norbert (Répcelaki Városi Bányász SHE.) végzett az életn 36.960 grammal. A második Borsos Attila (Spratcus HE.) lett,33.360 grammos fogásával. Tőle nem sokkal lemaradva, harmadikként Tordai Gábor (Elektromosok SHE.) ”ért célba”, a maga 27.600 grammos terítékével.

A hobbi felnőtteknél végül az ”A” szektor bizonyult a legerősebbnek, hiszen a kategória győztesét is adta, aki nem más volt, mint Németh Gábor (Ölbői Horgász-tó SHE.), 30.340 grammal. Ezüstérmes Pajor Tibor (Ölbői Horgász-tó SHE.) lett 28.840 grammos fogással, harmadik helyen pedig Kovács Zoltán Koppány. (Ölbői Horgász-tó SHE.) végzett 20.920 gramm összsúllyal.

Az ifiknél kissé szerényebb eredmények születtek, de az igazságot megvallva nem is volt egyszerű dolguk. A legtöbb halat Máthé Zalánnak (Elektromosok SHE.) sikerült szákba terelni, összesen 16.840 grammot, ami még hobbi felnőttben is szép teljesítménynek számított. Őt követte Tóth Noel (Csepregi Répcementi HE.) 5400 grammal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Bálint Zsolt (Körmendi Munkás HE.) léphetett fel 3940 grammos teljesítményével.