Sárváron és Kőszegen is arra a feladatra vállalkoztunk, hogy az ott élőkkel együtt folytassuk a városok építését, amihez a jelöltjeink most ismét kimagasló mértékű szavazatot kaptak. A vármegyei és európai parlamenti választáson is utcahosszal nagyobb támogatást kaptunk, mint az utánunk következő pártok. Mindez világos felhatalmazást jelent. Hálás vagyok a választópolgárok mellett azoknak az önkénteseinknek, szavazóköri delegáltjainknak, akik szabadidejüket feláldozva tettek a közös ügyért. Az új és újraválasztott polgármestereknek, képviselőknek gratulálok, azoknak a településvezetőknek pedig, akik ilyen pozícióban most befejezik a szolgálatukat köszönöm a közös munkát. A választás tehát lezárult, a munkát folytatni kell és ebben számítok az itt élők érdekében mindenkire, mert számomra az észak-vasiak az elsők! - fogalmazott Ágh Péter.