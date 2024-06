Múlt hét pénteken elstartolt a Németországban megrendezett futball Eb mi pedig az Állatvédők Vasi Egyesületeinek védenceit felkértük egy kis tippelős mókázásra, ahogy 2021-ben is. Meghirdettük hát Állati Eb játékunkat, melyben második tippelőnk Keisha, a három hónapos kölyökmacska volt, akit Kőszegről, egy gyár udvaráról mentettek. Ivartalanítási kötelezettséggel, oltva, parazita mentesítve, kizárólag lakásban tartással fogadható örökbe.

Keisha elsőként a német zászló körül szimatolt, majd átszaglászott a magyar zászlóhoz is. Miután felfedezte a menhely orvosi szobájának szegleteit, újra a zászlók felé indult: a magyarnál újra szimatolt, a némettől egy kissé megrettent, majd végül a magyar zászlónál vert tábort. Ha Keishára hallgatunk, akár még döntetlenre is számíthatunk a német – magyar meccsen, ahol a német csapat megszorongathatja a magyarokat. Végtére is, ahogy a kiscica, úgy mi is a magyar csapat győzelmében bízunk.

Akinek kis tippelőnk felkeltette az érdeklődését, az Állatvédők Vasi Egyesülete Facebook-oldalán privát üzenetben érdeklődhet.

Aki pedig a menhely működését, fejlesztését, valamint a mentvények ellátását és orvosi kezelését szeretné támogatni, az megteheti az MBH Bank 72100251-14956935-00000000 (IBAN: HU64 7210 0251 1495 6935 0000 0000, SWIFT: MKKBHUHB ) számlaszámra való utalással.