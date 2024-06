2019-ben a X. Nemzeti Tanévnyitón mondott verset, többször tartott előadást az iskolában. Versmondóként és trombitásként is láthatta a közönség – a Sárvári Koncertfúvószenekarnak 2018 óta tagja. 2022-ben csapatban másodikok lettek a GreenLike versenyen, amelyet középiskolásoknak hirdettek meg a körforgásos gazdaság jegyében. Második helyezést értek el az Európai Pénzügyi Kvíz magyar döntőjén is, amit a PÉNZ7 részeként rendeztek meg. A Részvényfutamon kétszer 3., a Klasszis Junior versenyen kétszer 2. helyezett lett, az említett Közgazdasági Diákolimpia nemzeti döntőjén pedig negyedik. Ezt követte a sorban a Nagy Diák Pénzügyes Teszt, és még előtte az MCC-ben egy pódiumbeszélgetés, ahol moderátornak kérték fel. A kétórás beszélgetésen bátran, olykor provokatívan kérdezett, és mindkét közgazdásztól – Sebestyén Gézától és Pogátsa Zoltántól is – pozitív visszajelzést kapott. Ádámot a gimnáziumban kezdték érdekelni a pénzügyek.

– Kiss Zoltán tanár úr hívott, talán, mert ügyes voltam matekból. Azt mondta, ideális csapattag lennék egy pénzügyi versenyen. Végül csapatban és egyéniben is jó eredményeket értünk el. Az elejétől, kilencedikes korom óta szeretem a megmérettetéseket. Ezekre sok alkalom adódott versenyeken és az MCC-ben is. A Középiskolás Program tagjaként nemzetközi utakon, konferenciákon, táborokban vettem részt, online kurzusokat végzek – mondja.

A Magyar Közgazdasági Társaság az idei tanévben is megrendezte a Közgazdasági Diákolimpiát a középfokú oktatási intézményekben tanuló diákoknak. A verseny februárban egy írásbeli, online fordulóval kezdődött, márciusban egy kétfordulós országos döntőben mérték össze közgazdasági tudásukat a legjobbak Budapesten. Az országos döntő legeredményesebb diákjai – köztük van Ádám is – szeptemberben egy angol nyelvű nemzetközi döntőn mérkőznek meg Görögországban, ahol négy kontinensről 22 ország diákjai lesznek jelen.

– A verseny jó kitörési lehetőség, amit meg kellett ragadnom. Rengeteget készültem rá, és végül bejutottam a legjobb öt közé. Erre az eredményemre vagyok a legbüszkébb. Nyáron még vár rám feladat a felkészülés miatt, és remélem, hogy nemzetközi színekben is tudok eredményt elérni – halljuk tőle.