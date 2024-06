Hétfőn nem nyit ki az ügyfélszolgálati iroda, Vaskeresztes megközelíthetősége is korlátozottan lehetséges, a jegyváltás átmentileg szünetel. Kérdés esetén a központi szám helyett a www.vasivizeken.hu oldalon megtalálható mobiltelefonos elérhetőségeket használják - közölte a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége.

Mint írják a szövetségi központ jelenleg még nem érintett az árvíz által, de a június 12-én szerdára tervezett Vasi Vizeken Általános Iskolai Vetékedő döntőjét elhalasztották.

– A Pinka-holtágunkon található jóléti létesítményeinket elragadta az ár, így az áradás levonulása után látjuk a pontos károkat, de az már most kijelenthető, hogy jelentős kárunk keletkezett többekhez hasonlóan és azon fogunk dolgozni, hogy helyreállítsuk a kedvelt horgászhelyszínünket. Szövetségünk és az Alpesi Fogadó lehetőségeihez mérten igyekszik segíteni Vaskeresztesen, ezért kérjük a horgásztársak türelmét a héten az esetleges ügyviteli, hétvégi versenyek szervezésével kapcsolatos esetleges fennakadások miatt. Köszönjük ezúton is minden önkéntesnek, szakembernek, akik eddig és most is azon dolgoznak, hogy a Pinka-völgye épített értékei megmaradjanak – fogalmaztak.