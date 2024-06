Kondora István kedden délután személyesen is leellenőrizte, mi a helyzet a folyónál, egyelőre az látszik, hogy most nincs olyan magasan a vízszint, mint a tavaly augusztusi árvízkor. Azt látta, jelenleg még másfél-két méter lehet a vízszint és a töltés magassága között. Néhány napja a városvezetést arról értesítették, hogy bár Körmend környékén nagy gondokat okozott az árvíz, mire a víztömeg Sárvárra ér, addigra „ellaposodik”. Arról is beszélt, hogy amennyiben árvízvédelmi készültség lép életbe, a védekezést a vízügy, a katasztrófavédelem és a megyei védelmi bizottság tagjai kezelik, önkéntesek mozgósítására tavaly sem volt szükség.

A polgármester, a vízszinttel kapcsolatos megfigyelését a vízügyi adatok is alátámasztják. A Belügyminisztérium Vízügyi Főigazgatóság diagramja szerint a Rába csütörtökön, 19 óra környékén fog tetőzni Sárvárnál, 364 centiméteres vízállással. Ez 60 centiméterrel alacsonyabb a tavalyi 424 centiméteres, fél évszázados rekordot döntő vízszintnél. Kedden délután a Rába vízszintje Sárvárnál nem haladta meg a 150 centimétert.

Időközben azt közölte lapunkkal a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, hogy a Rába folyó tetőzése Sárvárnál II. fok felett, 350+-10 cm-rel (311 m3/s) várható 2024.06.13-án (csütörtök) az esti órákban. A töltés megerősítésére nincs szükség, a vízügyi szakemberek a zsilipeket lezárják, járőrszolgálatot látnak el a védelmi szakaszon.