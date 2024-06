Árvízhelyzet sújtja Vas vármegyét, amely komoly próbatétel elé állította a helyi közösségeket. A heves esőzések következtében megáradt folyók és patakok számos települést öntöttek el, jelentős anyagi károkat okozva. A szakemberek munkáján kívül az önkéntesek és civil szervezetek összefogása is példátlan méretű segítséget nyújtott a bajbajutottaknak.

Körmenden sem rózsás az árvízhelyzet

Fotó: Wolf Ferenc

Árvízhelyzet és példátlan összefogás

Vass Péter hétfő délután munkája után gumicsizmát húzott és elindult, hogy homokzsákok pakolásával segítse a védekezést. – Először Pornóapátiba mentem, ott már nem kellett segítség, tetőzött a vízszint, már nem volt készültség. Csákánydoroszlóban ugyanez volt a helyzet, a délelőtt folyamán elvégezték a munka nagy részét – mondta el, hozzátéve: mindenhol a példás összefogást látta. Narda testvérvárosának, Muraszerdahelynek a polgármestere látogatást tett tegnap a tornádó sújtotta településen – tudtuk meg a falu közösségi oldalán közzétett tájékoztatóból. Örömteli hírt jelentettek be: „A mai napon Muraszerdahely Város Önkormányzata 5000 euró támogatást biztosít a kárelhárításra. Köszönjük, Muraszerdahely! Köszönjük, Dražen Srpak polgármester úr!” – olvasható a tegnapi bejegyzésben.

Vass Péter fotója Körmendről

Forrás: Vass Péter Bexter

– Ilyen összefogást, mint ami itt van most, megmondom őszintén, sohasem láttam. Itt vasárnap hajnali kettőkor még mindenki az utcán volt és segített: volt, aki anyaggal, volt, aki kétkezi munkával, a helyi as - szonyok folyamatosan hordják nekünk az üdítőt és a szendvicseket – ezt már Wurst Antal mondta el, aki egy nardai családi háznál segédkezett. – Aki tudja, hozza a kisteherautóját, a markolót, a darut, mindenben segítenek egymásnak a helyiek, példamutató összefogás jött létre – tette hozzá a férfi. Önkéntesként tetőt bontanak, takarnak, fóliáznak. Szólt arról is: a tornádó az épületek tetejéről egyszerűen lesöpörte a palát, a cserepet, a héjazatot, kidőlt fák is borultak a családi házakra, emiatt is sérült sok helyen a tetőzet.

Nardán a tetőket tépázta meg a szél

Forrás: Unger Tamás

Azt is megtudtuk Antaltól, 35 tető sérült meg a kicsivel több, mint 500 lelkes faluban. Ha valaki szeretne segíteni, Antal szerint elsősorban építőanyagra lenne égetően szükség a vasi településen: tetőlécre, tetőfóliára, cserepekre és minden másra, amivel minél hamarabb helyre tudják állítani a tornádó által okozott károkat.

