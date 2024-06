"Dr. Busa Gábortól, a Helyi Választási Bizottság elnökétől és Szakályné dr. Varga Júlia elnökhelyettestől átvettük a következő ötéves önkormányzati ciklusra szóló megbízóleveleket. A mandátumot felvettük, azonban a választási törvény szerint szeptember végéig még a jelenlegi képviselő-testület dolgozik. Október elején tesszük le mi, június 9-én megválasztottak az eskünket, és alakítjuk meg az új képviselő-testületet. Ismételten köszönöm, hogy immár hatodszor választottak meg Celldömölk polgármesterének. A tőlem megszokott energiával dolgozom a közös terveink megvalósításáért, városunkért, nyolc képviselőtársammal együtt" - adta hírül Fehér László.

A két egyesület képviselőjelöltjei valamennyien győztek az önkormányzati választáson, ők alkotják a város következő képviselő-testületét: Enyingi Áron, a Vas Vármegyei SZC Eötvös Loránd Szakképző Iskola igazgatója; Gasztonyiné Fódi Zita, a Celldömölki Városi Óvoda volt vezetője, jelenleg is a képviselő-testület tagja, a Humán Szolgáltatások Bizottsága elnöke; Hencz Kornél vállalkozó, sportvezető, a város jelenlegi alpolgármestere; Karádi Mihály nyugalmazott mentőápoló, jelenleg is képviselő, a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság elnöke; dr. Kovács Zoltán háziorvos, jelenleg is a képviselő-testület tagja, a város alpolgármestere; Marics Sándorné vállalkozó, jelenleg is képviselő, bizottsági tag; Nagy Zoltán, a Népjóléti Szolgálat igazgatója; Pesti Arnold, a Celldömölki Városi Általános Iskola tanára, a Soltis Lajos Színház elnök-igazgatója.