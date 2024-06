Május elején történt változás a Körmendi Rendvédelmi Technikum élén: a nyugállományba vonuló Hollósi Gábor rendőr ezredest az a Dremmel István r. ezredes váltotta az igazgatói pozícióban, aki az iskola alapítása óta, 1990-től dolgozik a tanintézetben, melyből 17 esztendőn keresztül volt az intézmény oktatási igazgató-helyettese.

- Hollósi ezredes úrnak 11 évig voltam a helyettese és főként szakmaiságot, megfontoltságot, határozottságot tanultam tőle, valamint azt az elvet, hogy a tanulók érdekei mindenek fölött állnak. De az elődjeitől, Orbán Péter tábornok úrtól, valamint Tiborcz János ezredes úrtól is bőven volt mit átvenni, elsajátítani – kezdte némi visszatekintéssel a beszélgetést Dremmel István ezredes. Hozzátette: a több mint három évtizedes helyi tapasztalat komoly előnyt jelent a számára, de némi veszélyt is hordoz magában. Nem akar a megszokások rabjává válni, hanem folyamatosan keresni fogja az új, jobbító jellegű dolgokat. Nem szeretne még véletlenül sem elkényelmesedni.

- Megmondom őszintén, gyökeres változtatásokban nem gondolkodom, hiszen szerepem volt a rendszer felépítésében. Viszont a parancsnoki székből azért sok mindent másként látok. Eddig főként az oktatási területtel foglalkoztam, a gazdaság és humán tevékenységre inkább „csak” rálátásom volt. Mostantól azonban összefüggéseiben kell az egészet kezelnem. Picit más szemléletet követel ez tőlem – fogalmazott a technikum parancsnoka, akit az új pozíciójában is maximálisan támogat a családja. Szerettei eddig is tudták, hogy néha bizony akár 24 órát is dolgoznia kell egyhuzamban a családfőnek, mert ahol 400 fiatal felnőttet kell irányítani, ott előfordulhatnak rendkívüli események is.

- Büszke vagyok arra, hogy az országban bárhol járva, csak pozitív visszajelzéseket kapok az egykori tanulóinktól. Szerettek itt lenni, jól érezték magukat, minőségi képzést kaptak. Ám a jelenlegi munkáltatóik is szinte csak jót tudnak mondani a tőlünk kikerült fiatalok felkészültségéről. Ez a két tényező így összességében nagyon jó visszajelzést ad a nálunk folyó tevékenységről – mondta Dremmel István, aki szerint legalább ennyire fontos a Körmend városával kialakított remek kapcsolat. Az új parancsnok a továbbiakban beszámolt azokról a terveikről is, melyek az infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatosak. Elmondása szerint augusztusban állnak majd le két hétre még a felnőttképzésre vonatkozó tevékenységeikkel is, mivel akkor végzik el a karbantartási, valamint felújítási munkálatokat.