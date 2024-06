Az eső sem szegte kedvét a veteránautósoknak - így vonultak Sárvár utcáin - sok-sok fotóval

Hiába az esős időjárás, a sárvári autós találkozó résztvevői kitartanak. Több tucat veterán és old timer autó gyűlt össze már délelőtt a Nádasdy-vár parkjában, ahol a kicsiket pedálos kisautók, a nagyokat a régi autócsodák várták. Jól tették, akik a nap első felében látogattak ki nézelődni, ugyanis a délutáni felvonulás kezdésekor szinte percre pontosan az eső is eleredt. Ennek ellenére is akadtak a vonulás útvonalán is esernyős kíváncsiskodók. Fél óra sem kellett és az eső elállt, a V8 Rockabilly Trió már napsütésben koncertezhetett fél négykor a várparkban. Ekkora az autósok többsége is visszatért a kiinduló pontra és megkezdődhetett a jó hangulatú piknik.