2024-ben is keresik a leginnovatívabb, legjobb gyakorlatokat Az Év Családbarát Vállalata pályázaton. Várják a versenyszféra cégeinek pályázatait kis-, közép- és nagyvállalati kategóriákban. Az elmúlt 11 év alatt 139 vállalatot díjaztak, ezzel 250 ezernél is több munkavállalót és családtagjaikat segítik egy kiegyensúlyozottabb élethez. Az idén a munka-magánélet egyensúly újraértelmezése áll fókuszban. Meggyőződésük, hogy a családi életet és a vállalt gyermekek számát nagy mértékben befolyásolja a munka és magánélet megfelelő egyensúlya, írják sajtóközleményükben. „Azt gondoljuk, hogy nem választani kell a kettő között, hanem a munka és a család lehet egyszerre inspiráló, ha a munkavállaló kiegyensúlyozott a lelke mélyén. Az utóbbi években a családbarátság annak a vállalatnak a szinonimája lett, amely tesz azért, hogy munkavállalói megtalálják ezt a belső kiegyensúlyozottságot. Így a családbarátság nemcsak a kellemes környezet, hanem az üzleti siker záloga is lett” – olvasható a közleményben. A regisztráció ingyenes, a pályázatokat e-mailben várják szeptember 20., éjfélig. Az eredményhirdetést november közepén tartják a Családbarát Vállalat Gálán. A regisztráció és egyéb részletek a munka-maganelet.hu oldalon találhatók.