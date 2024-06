Mindjárt az elején leszögezte: nincs olyan területe az életnek, ahol ne találkoznánk előbb vagy utóbb az MI – avagy a mesterséges intelligencia – jelenlétével. Az MI (vagy az eredeti angol kifejezést rövidítve: AI – artificial intelligence) nem más, mint egy gép, program vagy mesterségesen létrehozott tudat által megnyilvánuló intelligencia. Ennek a hétköznapokban való felhasználása még sokak számára bizonytalan vagy akár aggasztó.

Kicsit hasonló helyzetben vagyunk, mint amikor például a villamosáramot vagy akár az internetet megismerte az emberiség. Fenntartások, sőt, félelmek és aggódások kísérték azok útját is – és ez most sincs másként. Az MI technikai fejlődése jelentősen előbbre jár, mint a társadalmi elfogadottsága. Az MI rendkívül gyorsan terjed – és még annál is gyorsabban fejlődik. Ennek egyik oka a világszerte sokezernyi, ezzel foglalkozó szakember, másrészről pedig maga az MI, hiszen önmagát javítja, „tanítja” folyamatosan.

Felmerülnek etikai kérdések is, például szerzői jogok, forrásmegjelölések vagy akár a plágium tekintetében. De mire használhatjuk az MI-t a gyakorlatban? Főleg információszerzésre, szövegírásra, nyelvtanulásra, kódírásra, munkánk könnyítésére vagy akár ötletelésre… Talán a legismertebb változata a szektorvezető ChatGPT.

Az átvitt értelmet még nem tudja felismerni, de a különféle stílusokat igen (pl. dühös vagy vicces hangnem). Egy regisztráció mindenképpen javasolt, és ingyenesen használhatjuk – de tudni kell, hogy ez korlátozott lehetőségeket kínál, és 2021-ben lezárták az adatbázisát. Mint általában, itt is elérhető fizetős verzió is.

Simon Ádám a tájékoztató mellett gyakorlati bemutatót is tartott kivetítőn: példaként egy falunapi programajánlót és annak meghívóját készíttette el az alkalmazással, majd közösségi médiás eseményeket is létrehozott a mesterséges intelligencia közreműködését kérve. Bepillantást engedett a nem szöveg-, hanem kép-, valamint hangalapú fejlesztésekbe is: látványos grafikai megjelenések (képek, festmények), illetve egy faluhimnusz létrehozása is csak pár pillanat műve volt az MI közreműködésével.