Tavaly januárban egy szlovákiai versenyen szerzett aranyérmet több számban. Áprilisban győzelmekkel folytatta a sort Csehországban. A tavalyi szezonban a novemberi soroksári országos egyköteles bajnokságon diadalmaskodott. Az idén márciusban a cseh versenyen az U11-esekkel szemben egy számban sem talált legyőzőre, amelyekben indult. Áprilisban a megyei, júniusban az országos diákolimpián szerzett bajnoki címet tavaly után az idén is. Tavaly B, az idén pedig A kategóriában indult – a gyorsasági és az összetett versenyszámban első lett.

Mira négy és fél évesen találkozott először az ugrókötelezéssel. Bánhegyi Adrienn egy rekordkísérletet próbált felállítani Kőszegen – őt pedig annyira magával ragadta a sportág, hogy beiratkozott az edzésekre a többszörös világ- és Európa-bajnokhoz. Azóta sem hagyott fel az ugrókötelezéssel: a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Általános Iskolában a tanórák után látogatja az edzéseket és a lukácsházi közösségi házban is edz.

– Az ugrókötelezés koordinációs képességet igénylő sport, nem derül ki rögtön, hogy ki mennyire tehetséges. A siker az edzésmunkán és a kitartáson is múlik. A gyerekek szeretik, hogy közösen is tudnak gyakorlatokat bemutatni, zenére dolgozhatnak, fellépésekre visszük őket és jó a közösség. Egy-egy trükk elsajátítása is mindig újabb motiváció. Mira otthon pluszban sokat gyakorol, erős a belső motivációja és biztatják a szülei is – ezek összeadódnak – mondja tanítványáról Bánhegyi Adrienn. Szerinte az elmúlt években nagyon sokat fejlődött a kislány Ugyanakkor hozzáteszi: a mezőny, a korosztály közel van egymáshoz teljesítményben: a kisgyermekek felváltva nyernek, változó, hogy ki melyik versenyszámban teljesít jobban.

Mirát gyakorlás közben értük utol.

– Adrienn kedves, segítőkész és jószívű, ő a példaképem. Miatta kezdtem el a sportot – négyévesen láttam meg Kőszegen, és az anyukámnak azt mondtam: olyan szeretnék lenni, mint ez a néni. Nagyon élvezem az edzéseket és hogy sokat tanulhatok. Szeretek új elemeket tanulni és az egyéni koreográfiát gyakorolni – biztos, hogy nyáron is ugrókötelezek – mondta.