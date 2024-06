A 95. Ünnepi Könyvhét kísérő rendezvényén Zsigri Mária gyermekkönyvtáros a biológus, biotechnológusból népszerű gyermekkönyvek írójává lett Vibók Ildit és Kovács-Gyenge Hajnalkát a könyv születésének folyamatáról kérdezte. Mint kiderült, a magyar-német szakos pedagógus és grafikus végzettségű, grafikusként dolgozó Hajnalkának ez az első könyvillusztrátori munkája, amelyik kötet formájában jelent meg. Szülőként az őszinte kommunikáció híve, és maga is szívesen nyúl segítő könyvekhez, amelyeknek a nyelve a gyerekekéhez is közel áll, és mint a bemutatott kötet, hétköznapi szituációkat mutatnak be, sodró lendületűek, izgalmas hangulatúak, mondta az illusztrátor. A közönségnek elmondta, hogy örömmel fogadta a felkérést, és nagyon élvezte az alkotómunkát: egyszerre tanult és dolgozott a könyvvel, amelynek karakterei színes és változó világban élnek. Ahhoz pedig, hogy merjék ezt kitárni elénk, a felnőtteknek kell nyitniuk. Vibók Ildivel online kapcsolatban voltak – a könyvek esetében a kiadó dönt az illusztrátor személyéről, erről is szó esett.