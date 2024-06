Elsőként Farkas Csaba, a Szülőföld Kiadó vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Szalainé Bodor Edit, a könyvtár igazgatóhelyettese beszélt. Elmondta: az intézménynek mindig is fontos volt, és támogatta a kisebbségek ügyét. Örömét fejezte ki, hogy egy ilyen igényes, részletes művel gazdagodott s gyűjteményük. Dr. Lukács István, az ELTE egyetemi tanára megemlékezett a disszertáció keletkezéséről, történetéről, hiszen mozgalmas, változatos időszak volt ez. Nem hiányoztak a kihívások sem, ami nem is csoda, hiszen egyfajta „szűz területre” merészkedett a szerző. Törekvése azonban egy igazi hiánypótló művet eredményezett. Rámutatott: a színjátszás kiemelt szerepet tölt be az identitás terén is.