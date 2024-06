A Lamantin Jazz Fesztivált hagyományosan a fesztivállal párhuzamosan zajló improvizációs tábor lakóinak muzsikája keretezi: nyitásként a tanárok mutatkoznak be, zárásként pedig a növendékek egy-egy koncerten. A Lamantin Klub ezúttal is a Weöres Sándor Színházban rendezkedik be: június 30-án 20 órától itt mutatkoznak be a tanárok,

a hazai jazz-élet krémje: Lakatos Ágnes – ének, Hajdu Klára – ének, Elek István – szaxofon, Tóth Viktor – szaxofon, Szalóky Béla – trombita, Friedrich Károly – harsona, Gyárfás István – gitár, Juhász Gábor – gitár, Márkus Tibor – zongora, Spányi Emil – zongora, Csuhaj-Barna Tibor – nagybőgő, Nesztor Iván – dob, ütőhangszerek, Gyárfás Attila – dob, ütőhangszerek.



Július 1-től hallhatjuk esténként a fesztivál koncertjeit a Lamantin Klubban, ahol mindig jam zárja a napot. Aznap 19.30-kor az Oláh Kálmán muzsikál az együttesével, aki rendkívül sokoldalú jazz-zongorista, zeneszerző, hangszerelő és tanár, a kortárs magyar jazz kiemelkedő alakja. Mesterien ötvözi a jazz, a népzene és a kortárs klasszikus zene elemeit.

Zenekarában olyan neves muzsikusok lépnek fel, mint Bacsó Krisztóf (tenorszaxofon, fuvola), Borbély Mihály (klarinét, basszusklarinét, tárogató), Oláh Kálmán jr. ­(szopránszaxofon, altszaxofon), Schreck Ferenc (harsona, baritonkürt), Barcza Horváth József (nagybőgő), Balázs Elemér (dob). Oláh Kálmán septetjének stílusára leginkább a contemporary jazz elnevezés illik, hiszen nagymértékben dominál benne a 20. századi kompozíciós zene, elsősorban a bartóki hangzásvilág. A zenekar kiváló szólistái, valamint a ritmusszekció rendkívül kreatív, helyenként kollektív improvizációi és a különleges, modern kompozíciók együttesen újszerű, igazi XXI. századi kamarazenét eredményeznek. Több nagy sikerű koncertet adtak az elmúlt években, az együttes sztárvendége volt többek között John Patitucci, a világhírű nagybőgős. Izgalmas, egyedi hangzásvilággal rendelkező, felejthetetlen muzsikát hallhat a közönség.

Július 2-án 19 órától az Intergeese – Horváth Áron (cimbalom), Mohácsy Lőrinc Ágoston (nagybőgő), Fekete Zoltán (dob) – lép fel előzenekarként, a 2024-es Müpa Jazz Showcase szakmai díjazottja, illetve a Lamantin Jazz Fesztivál által felajánlott különdíj nyertese.

A trió felállás kellő szabadságot, ugyanakkor fontos feladatot ad a fiataloknak. Zenéjükben megtalálhatóak a post-bop és avantgárd jazz, a kortárs jazz, késő huszadik századi pop és hip-hop, de az autentikus magyar népzene is.

Koncertjeiken saját szerzeményeiket játsszák, új zenei utakat keresve az írott és improvizált zene határvidékén.