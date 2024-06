Hagyományteremtő céllal rendezte meg múlt hétvégén a jánosházi Batthyány Lajos Általános Iskola és a Jánosháza VSE a Családi Napot, amelyre rengeteg lakos látogatott el. Az esemény sokszínű programkínálatával minden korosztály számára kellemes időtöltést biztosított.

Népszerű volt az arcfestés a Családi Napon.

Fotó: Jankó Péter

Családi nap változatos programokkal

A legkisebbeknél az arcfestés volt a kedvenc, ahol különböző mintákkal és színekkel varázsoltak mosolyt az arcokra. Az idősebbeket és a sportkedvelőket az izgalmas exatlon és a számos sportprogram várta - íjászkodni is tanulhattak. A rendezvény gasztronómiai kínálata is kiváló volt: finom palacsinták, ízletes pogácsák és frissítő limonádé várta a résztvevőket. A főzőversenyen készült ételeket meg is kóstolhatták a kilátogatók.

A Batthyány Lajos Általános Iskola közösségi oldalán külön köszönet mondott az Ukk Airsoft és Paintball csapatának, mint írták a paintball pályájukkal rengeteg gyermeket mozgattak meg. Az esemény forró nyári napján a Jánosháza önkéntes tűzoltói is segítettek, hogy mindenki könnyedén viselje a meleget.