Az Alkotmány utca végének házai ugyancsak közel húzódnak a Pinkához. A kertekben, udvarokon mindenhol homokzsákok, a vizet szivattyúzzák. Már hétfőn is volt olyan épület, hol a pincébe tört be a víz. A helyiek aggódnak, hiszen továbbra is emelkedett a folyó vízszintje.

Németh János szerencsésnek mondhatja magát, nála a tyúkok kerültek víz alá. Sokakhoz hasonlóan ő is fent volt egész éjszaka. A turbinához mentünk, innen jól látszott mekkora roppant területek vannak víz alatt.

Szentpéterfa túlsó oldalán, az ausztriai Nagysároslak (Moschendorf) felőli részén a szántóföldek kerültek víz alá. Palkovits Lajos gazdálkodó aggódva figyelte, hogy a folyóból több helyen kibukott a kis és a nagy Pinka vize, utat törve magának a gabonatáblák felé. A minap még Ausztriába is átment, megtudakolni, mi ott a helyzet. – Félek, ha huzamosabb ideig víz alatt marad a kukorica, az ősszel nem lesz mit aratnom.

Forrás: Cseh Gábor

Visszafelé megállunk még a Március 15-e téren. Éppen akkor érkezett meg egy teherautónyi homokszállítmány. Bezsákoltak, és már szállították is oda, ahol szükség volt rá. Siettek, mert az árvízi helyzet miatt a homokbányában jelentősen megnőtt a forgalom.