Hétfőn 16 óra környékén a Szombathelyről Kőszegre vezető úton, a gencsapáti Alkotmány út és az Ipari út közötti szakaszon többen is defektet kaptak, amikor is belehajtottak egy nagyjából 30 cm mély aszfalt kimosódásba. Olvasónk a céges autójával haladt a szakaszon, amikor hatalmas csapódást észlelt, az autó számítógépe balesetet jelzett. Szerencsére nem ütközés történt, az autóval, ahogy abban az időben még legalább öten belehajtottak a kátyúba, többségüknek a defekten túl más káruk nem keletkezett. Olvasónk autója letiltott, úgy kellett letolniuk az útról és a futóműve is elállítódott. Mint leírta, 45 perc alatt hét autót biztosan baleset ért, többen azonban elhajtottak a helyszínről. Öten félrehúzódva megvárták a hatóságok kiérkezését.

Forrás: VN/Olvasó

Pozitívumként megfogalmazta, hogy a bejelentésükre a nagy forgalom ellenére is a Magyar Közút munkatársai és a rendőrség is hamar kiértek, jegyzőkönyvet készítettek, a kárukat a közútkezelő megtéríti. A kátyút rögtön be is temették zúzalékkal, ám olvasónk aggódik, hogy ez nem lesz tartós megoldás, mert úgy értesült, hogy pénteken egyszer a közutasok már feltöltötték a gödröt, ám a sok eső és a nagy kamionos forgalom miatt az újra balesetveszélyes lett.

Kérdéseinkkel megkerestük a Magyar Közút NZrt-t is, amint válaszolnak, a cikkünket frissítjük.