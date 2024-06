Körmend térségében is folyamatosan okoz komoly problémákat az árvíz, amiért a térségben elsősorban a Rába a felelős. Hétfőn még győri katonák is érkeztek a vasi településre, hogy segítsenek a szorult helyzetben. Kedd reggel a fejleményekről Bebes István polgármesternél érdeklődtünk, aki lapunknak elmondta, hogy a Rába hétfőn este 21 órakor 477 centiméteres vízállással tetőzött Körmendnél. Azóta lassú apadás kezdődött, ám információk szerint Szentgotthárdnál ismét emelkedés tapasztalható a folyón, és kérdés, hogy ez miként befolyásolja majd a napokban a körmendi helyzetet. A régi Rába-hídon kedden reggel 7.30 órakor feloldották a zárást, így az átkelőn most már folyamatos a forgalom. Videónk, fotóink ITT!

Drónfelvételeket is kaptunk Körmendről, amelyek egy teljesen más perspektívából mutatják be az árvízhelyzetet. Döbbenetes fotókat mutatunk!