A Duna-vízgyűjtő időjárását a következő néhány napban egy fölöttünk hullámzó frontrendszer határozza meg. Már szombaton este és éjjel több helyen, így a Rába vízgyűjtőjén is rendkívül heves zivatarrendszer haladt végig, melyből rövid idő alatt rendkívüli mennyiségű csapadék zúdult le. Ezen belül is a Strém és a Pinka vízgyűjtőjét érte a legextrémebb terhelés: 6 óra alatt csaknem egy havi esőmennyiséget kapott. A legfrissebb előrejelzés alapján a mai napon területi átlagban további 10-20 mm várható. Lényeges, hogy a zivatarok kialakulásának esélye ugyan látható előre, de pontos helyük, valamint az ezekből hulló csapadék pontos mennyisége és kiterjedése előre nem meghatározható. A felhőszakadásokkal hirtelen érkező eső nem tud beszivárogni a már átnevesedett talajba, a kisebb patakokon pedig komoly vízszintemelkedéseket okoz: a Pinkán Felsőcsatárnál hajnalban 508 cm-en meg is dőlt az eddig mért legmagasabb vízállás - írja közleményében a Országos Vízügyi Főigazgatóság.

Forrás: Országos Vízügyi Főigazgatóság

A következő napokban számottevő csapadék várható elsősorban az osztrák területeken, illetve a Tisza vízgyűjtőjén is.

Az ország területén jelenleg 912,4 km hosszan van érvényben árvízvédelmi készültség, ebből 10,42 km-en a legmagasabb, vagyis III. fokú.

A Duna vízszintje Budapestnél a szombati tetőzés óta már 26 cm-t csökkent, ugyanakkor a lassú apadás miatt továbbra is marad a magas vízállás. Baján még ma, Mohácsnál pedig holnap várható a tetőzés.

A Rába Szentgotthárdnál vasárnap 19:30-kor órakor tetőzött, III. fokú árvízvédelmi készültségi szintet meghaladó vízszinttel, 422 cm-en. Körmendnél intenzíven árad a folyó, ma reggel már meghaladta a III. fok szintjét, a tetőzés az esti órákban várható, a valaha mért legmagasabb vízállás (LNV, 2009-ben) szintjét megközelítően. A mai napon várható további eső miatt lassabb lesz az apadás Az előrejelzések szerinti csapadék-utánpótlás várhatóan nem indít újabb árhullámokat, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a lokálisan hirtelen kialakuló zivatarok miatt a helyzet gyorsan változhat!