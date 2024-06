Zsúfolásig megtelt a nagyterem, ahol először Góth Tibor Istvánné, Edit elnökasszony kedves szavait hallgatta meg a közönség, aki köszöneteket mondott mindazoknak, akik létrehozták és segítették ennek az alkalomnak a létrejöttét. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője és felesége, Szajlai Mónika is köszöntötte az egybegyűlteket, akik még egy Devecsery László verssel is megajándékozták a közösséget, amit a József Attila-díjas költő kifejezetten a fiatalok számára írt, erre az alkalomra.

A Napsugár Egyesület művészeti csoportjai három területen is tevékenykednek. Filmes csoportjuk erre az alkalomra egy rövidfilmet készített, „Magányos farkas” címmel. Minden szerepet az egyesület tagjai játszottak el, és az alapötlet is tőlük származik. Az elkészítésben a Weöres Sándor Színház színművésze, Szabó Róbert Endre segített. Ő foglalkozik a színi csoporttal is, segítője Karácsony Éva, aki a próbákat tartja.

Zenei téren hangszerekkel és énekekkel is bemutatkoztak a fiatalok. Elsősorban ritmus-hangszereket hallhattunk, de volt xilofon és hegedű is. És énekek, vidám énekek… Mary Poppins, Máté Péter, Balázs Fecó: Ludvigné Serfőző Csilla és Pethő Judit vezetésével ezeket a dalokat adták elő - ritmusosan, szépen, boldogan. Sok zsebkendő előkerült, mi tagadás… és alighanem itt érthette meg a közönség, hogy mennyire nagy ajándékot is kapott itt ma ezektől a fiataloktól.

Az egyesület tagjai Vas vármegyéből valók, többségük szombathelyi, életkoruk 15 és 44 év között mozog. Próbáikat hetente tartják, a zenészek kétszer is (csütörtökön és pénteken), a Puskás Szakképzőben, a színcsoport, a Sugárérintő pedig az Agora Művelődési és Sportházban. Országos pályázatokon is részt vesznek, amik nagyban hozzájárulnak a működésükhöz. A fiataloknak értelmes, hasznos foglalkozásokat és közösségi programokat szerveznek, és ami talán legalább ennyire fontos: közösségre találnak itt.