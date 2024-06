Wertmüllerné Takács Enikő, a Magyar Ápolási Egyesület Vas Vármegyei Szervezetének elnöke emlékeztetett: Semmelweis Ignác a klórmeszes kézmosással (higiénés kézfertőtlenítéssel) csökkentette a halálozási számot az általa vezetett klinikán, ennek ellenére kortársai kinevették, eredményeit csak később ismerték el. Szélmalomharcnak érezhette munkáját, ahogy időnként a mai szakdolgozók is érezhetik a sajátjukat, mondta. Akik maradtak, igazán elhivatottak, tette hozzá.

Benczik-Tóth Eszter, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szentgotthárdi Telephelyének vezető ápolója az anyák megmentőjéről, Semmelweisről úgy fogalmazott: kitartása és elhivatottsága máig inspirációt ad az utókornak. A szakmai elhivatottság, motiváció, innovatív gondolkodás, fejlődés fontosságát üzeni.

A MESZK Vas Vármegyei Területi Szervezet elnöksége nevében Szabó Péterné elnök emlékeztetett: a betegellátásban dolgozók nap mint nap találkoznak az egészségüket elvesztők harcaival. A mai kor egészségügyének kihívásai közül kiemelte az egészségügyi ellátás következtében kialakuló lehetséges fertőzéseket, amelyek súlyos gazdasági következményekkel is járnak egyéni és társadalmi szinten is. – Az ünnepek, mint a mai, rávilágítanak arra, hogy milyen nehéz feladat a miénk, mennyi fizikai, lelki tehernek vagyunk kitéve, amit akár saját egészségünk rovására is képesek vagyunk vállalni. A betegellátáshoz olyan szakemberekre van szükség, akik saját lényükkel képesek a nemes feladatra. Kamarájukról elmondta: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tudást minél szélesebb körhöz juttassák el, és segítik az utánpótlást is.