Ma már nem is tudom pontosan összeszámolni, ki mindenki tartozott bele ebbe a tágabb körbe. A komák néha benéztek hozzánk, apámmal, nagyapámmal megittak egy pohár bort, elbeszélgettek egy kicsit. A komaságnak több száz éves története van. A szokások vidékenként, sőt falvanként változtak. Az őrségi reformátusok nagyon sok keresztszülőt hívtak, ebből következően nagyon sok volt a komájuk is. Ez a szám az 1800-as évek második felében néha a 25- 30-at is elérte, később aztán valamelyest csökkent. A környékbeli evangélikusoknál kevesebb volt a keresztszülők száma, általában csak négy-öt, a katolikusoknál pedig csupán kettő.

A komasággal kapcsolatos kérdések néhány esetben még a „tágabb” magyar történelemben is felbukkannak, igaz, ezek többnyire marginális dolognak számítanak. Két egymástól nagyon távoli példa: lehetnek-e egy katolikus gyermeknek református keresztszülei? Pázmány Péter véleménye az volt, hogy ez kerülendő, s csak végső esetben fogadható el. Háromszáz évvel később szinte ugyanez a kérdés vetődött föl a protestáns sajtóban, csak ellenkező előjellel. Lehet-e egy református gyermeknek katolikus a keresztapja?

A válasz, szerencsésebb, ha a keresztszülők is mind reformátusok, de ha akad közöttük katolikus, az nem kifogásolható. 1950 körül sorra jelentek meg a hírek a sajtóban, hogy Rákosi Mátyás keresztapaságot vállal, általában ott, ahol a 10. vagy a 15. gyermek született. Ő maga nem ment el a keresztelőre, de babakelengyét és pénzt küldött. Azt beszélték, a dolog a szomszéd faluban nálunk is fellelkesített egy családot. Ők is meghívták keresztapának, reagált is a felkérésre, dísztáviratban köszöntötte a szülőket és az újszülöttet. (Hozzá kell tenni, az ilyen esetek a legtöbbször a „szomszéd faluban” történnek.) A komaság nem ment teljesen feledésbe, de ma már egyre kevesebben tudják, hogy kiket neveztünk, nevezünk komának.