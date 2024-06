A „te” és az „én” a „mi” egységében válik egésszé. Sokan úgy élik le az életük jelentős részét, hogy folyton a többiekkel vannak elfoglalva. Befelé nem mennek, nem figyelnek. Nincs idő a pihenésre, a megnyugvásra, nincs idő az „én” felfedezésére. S így végül nincs is valódi élet. A másik véglet sem sokkal jobb, amikor valaki folyamatosan csak befelé koncentrál, folyton önreflexióban él, és közben szinte elveszíti a kapcsolatot a külvilággal. Ellenben a „mi” állapotában minden összeér. Van idő, tér az önismeretre, a befelé odafigyelésre és a többiekről való gondoskodásra úgy, hogy közben az énhatárok is megmaradnak. A „mi” egy olyan tér, amiben feloldódhatnak a nehézségek, válaszokat nyerhetnek a kérdések, nyitott szívekre lelhetnek az együtt-létre vágyó lelkek. Az elkülönülés valójában egy, a mai világban elfogadottnak ítélt hamis illúzió. Az igazság két szóval is leírható: egyek vagyunk. Az egység nem önfeladást jelent, hanem egy olyan létállapotot, ahol mi együtt százszor többekké válhatunk, ahol mi, együtt messzebbre juthatunk, mint külön-külön, az „én” és a „te” elkülönülésében.