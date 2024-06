Sokan azt gondolják, hogy ha nincsen zenei hallásuk, kézügyességük vagy más tehetségük, akkor számukra az alkotás mint tevékenység kivitelezhetetlen. Na, de mit jelent az, hogy alkotni? Valamit létrehozni. Valamibe belemerülni, belefeledkezni. Önátadás, kiteljesedés. Vagyis az alkotás nem pusztán a rajzolásra, festészetre, éneklésre stb. korlátozódik. A konyhában összedobni egy szeretet fűszerezte rántottát épp ugyanannyira igaz alkotás, mint a kertben gazolni, ültetni, metszeni, terményekkel foglalkozni. A vezetés, a beszélgetés, a nevetés, a sétálás, és még ezernyi minden más mind-mind alkotás. Mert közben valami megváltozik. Pontosabban valaki. Mi magunk. Kitágul bennünk a tér, légiesebbé alakul a világ, s így a cipelt súlyok is könnyebbé formálódnak. Az alkotás feloldódás a mindenségben. Amikor elveszítjük az időérzékünket, amikor csak a most van, amikor nem hallunk, nem látunk semmit, mert csak mi létezünk és maga az alkotás öröme. Soha nem késő felkutatni és megtalálni azt az utat, ami az alkotás oázisába vezet, azt az utat, aminek valójában már a járása is maga az igazi öröm, kiteljesítő, lelket felszabadító boldogság